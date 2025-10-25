Once Upon a Katamari: Der Launch-Trailer

Mit dem Erscheinen von "Once Upon A Katamari" wächst die Katamari-Reihe zum ersten Mal in 14 Jahren. Im Spiel hat der König des gesamten Kosmos versehentlich die Erde und die Sterne zerstört, als er mit einer Schriftrolle herumspielte. Der Prinz bekommt die Aufgabe, den glitzernden Sternenhimmel wiederherzustellen. Hierfür muss er den Katamari – einen Ball, der alle Objekte beim Kontakt einsammelt – durch die Jurazeit, die Eiszeit und weitere Epochen der Weltgeschichte rollen.

Die unvergessliche Musik der Reihe kehrt mit einem neuen Soundtrack zurück, ausserdem gibt es in "Once Upon A Katamari" neue Anpassungsmöglichkeiten und Hilfsmittel wie den Magneten, welcher Objekte in der Nähe anzieht.

"Once Upon A Katamari" ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC verfügbar.