Once Upon a Katamari: Hörprobe aus dem Soundtrack

Bandai Namco bietet uns eine Hörprobe aus dem Soundtrack von "Once Upon a Katamari". Diese solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier können wir fast zwei Minuten lang dem Stück "Clémentine" aus "Once Upon a Katamari" lauschen. Dieses weckt sofort Erinnerungen an frühere Teile. Dazu wird passendes Bildmaterial gezeigt, aber frisches Gameplay gibt es in diesem Kontext leider nicht zu sehen.

Schon im August hatte man das Intro aus "Once Upon a Katamari" veröffentlicht. Hier konnte man zudem dem Theme Song namens "Katamari Time!" lauschen.

"Once Upon a Katamari" erscheint am 24. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.