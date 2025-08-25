Once Upon a Katamari: Intro veröffentlicht

Im Rahmen einer Direct-Episode wurde im Juli "Once Upon a Katamari" enthüllt. Jetzt haben Bandai Namco und Entwickler Rengame dessen Intro nachgereicht.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Once Upon a Katamari" eingestimmt. Dabei wird uns etwa das unverwüstliche Spielprinzip in knallunten Bildern nähergebracht und es gibt auch Impressionen von den unterschiedlichen Levels zu sehen. Hier wird Abwechslung gross geschrieben.

Ausserdem können wir dem Theme Song lauschen. Dieser heisst "Katamari Time!" und stammt aus der Feder von chelmico. Insgesamt bekommen wir dadurch ordentlich Lust auf den ersten neuen Serienteil seit rund 14 Jahren.

"Once Upon a Katamari" erscheint am 24. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.