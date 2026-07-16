Once Upon a Katamari auch für Switch 2

Bandai Namco hat eine Switch-2-Umsetzung von "Once Upon a Katamari" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "Once Upon a Katamari" am 8. Oktober auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Besagte Umsetzung bringt weitere Funktionen mit sich, darunter etwa eine neue Rollerfahrung dank der exklusiven Maussteuerung der Konsole, eine flüssigere Framerate sowie eine verbesserte Grafikqualität. Zudem besteht für Inhaber der Switch-Fassung eine Upgrade-Möglichkeit und die Spielstände können auch übernommen werden.

Einen Trailer zur Switch-2-Portierung von "Once Upon a Katamari" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man fast zweieinhalb Minuten lang unter anderem das Gameplay-Grundgerüst.

"Once Upon a Katamari" erschien bereits am 24. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.