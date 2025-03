Once Upon A Puppet: Die Entstehung

Der Vorhang hebt sich, die Bühne ist bereitet – "Once Upon a Puppet" tritt ins Rampenlicht! In diesem exklusiven Behind-the-Scenes-Einblick nimmt Flatter Than Earth Game Director Martin Malek euch mit hinter die Samtvorhänge und zeigt die Kunstfertigkeit, die das Spiel zum Leben erweckt.

Diese detaillierte Einführung offenbart die Leidenschaft und Innovation hinter "Once Upon a Puppet" – von faszinierenden Bühnenverwandlungen bis hin zu einer Geschichte voller Magie. Das Spiel erscheint Ende nächsten Monats, die Demo ist bereits jetzt auf Steam verfügbar.

Im Entwickler-Walkthrough begleiten die Zuschauer Nieve, die Bühnenhelferin, und Drev, die aufstrebende Marionette, auf ihrer Reise durch das vergessene Königreich. Das exklusive Video zeigt, wie handgefertigte Kulissen, dynamische Charakterinteraktionen und die einzigartigen Bühnen-Rebuild-Mechaniken diese Welt zum Leben erwecken.

"Once Upon a Puppet" bietet einen Einblick in eine fesselnde Welt verlorener Geschichten, wandelbarer Bühnen und dramatischer Rätsel. Schlüpft in die Rolle von Nieve, der verbannten Bühnenhelferin, und Drev, der durch das Schicksal an sie gebundenen Marionette, während sie die Geheimnisse des Untertheaters lüften und ihren Weg zurück auf die grosse Bühne finden.