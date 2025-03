Once Upon a Puppet erscheint Ende April

Die wunderliche Welt von "Once Upon a Puppet" öffnet ihre Tore am 23. April 2025. Das handgefertigte Puzzle-Platformer-Abenteuer mit düsterem Twist von Flatter Than Earth und Daedalic Entertainment wurde im brandneuen Trailer enthüllt, der während der Future Games Show Premiere feierte.

Der neue Future Games Show-Trailer gibt einen Einblick in die faszinierende, aber geheimnisvolle Welt von "Once Upon a Puppet". Im Rampenlicht stehen die einzigartigen Faden-Mechaniken, dynamische Rätsel und beeindruckende Bühnenverwandlungen. Während sie sich gegen bedrohliche Marionettengegner behaupten und die Geheimnisse eines verlorenen Königreichs lüften, rückt Nieve und Drevs magische Reise ins Zentrum – gekrönt von der langersehnten Enthüllung des Release-Datums.

"Once Upon a Puppet" erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.