Once Upon a Puppet erscheint Ende Juni für Nintendo Switch

Das 2.5D-Puzzle-Abenteuer ist eine Hommage an das Geschichtenerzählen. Klassisches Plattforming trifft hier auf eine fantasievolle, theater-inspirierte Welt. Die Switch-Version reiht sich ein in die bereits veröffentlichten Versionen für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck.

Entwickelt von Flatter Than Earth und veröffentlicht von Daedalic Entertainment, entführt euch "Once Upon a Puppet" in ein magisches Theaterreich voller Gefahren, Entdeckungen und unerwarteter Verwandlungen. Mit innovativen, fadenbasierten Mechaniken, Doppelcharakter-Rätseln und einer detailverliebten, handanimierten Welt, bietet das Spiel eine herzerwärmende wie düstere Reise durch ein vergessenes Puppenkönigreich.

"Once Upon a Puppet" bietet einen Einblick in eine fesselnde Welt verlorener Geschichten, wandelbarer Bühnen und dramatischer Rätsel. Schlüpft in die Rolle von Nieve, der verbannten Bühnenhelferin, und Drev, der durch das Schicksal an sie gebundenen Marionette, während sie die Geheimnisse des Untertheaters lüften und ihren Weg zurück auf die grosse Bühne finden.

*Das handgezeichnete "Once Upon a Puppet" erscheint offiziell am 25. Juni auf Nintendo Switch. *

Unseren Test zu "Once Upon a Puppet" findet ihr hier.