Once Upon a Puppet im Launch-Trailer

Vorhang auf! Die handgemachte Welt von "Once Upon a Puppet" betritt heute offiziell die Bühne: Entwickelt von Flatter Than Earth und veröffentlicht von Daedalic Entertainment, lädt euch "Once Upon a Puppet" in ein magisches, theatralisches Reich voller Gefahren, Entdeckungen und unerwarteter Verwandlungen ein. Mit originellen Faden-Mechaniken, cleveren Zwei-Charakter-Rätseln und einer liebevoll handanimierten Welt, bietet das Game eine bewegende Reise durch ein vergessenes Marionettenkönigreich.

Der Launch-Trailer gibt einen Einblick in die geheimnisvolle Welt von "Once Upon a Puppet". Im Rampenlicht stehen die einzigartigen Faden-Mechaniken, dynamische Rätsel und beeindruckende Bühnenverwandlungen.

"Once Upon a Puppet" ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Nintendo-Switch-Version erscheint Anfang Juni 2025.