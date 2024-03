One BTN Bosses angekündigt

Das Boutique-Indie-Studio Midnight Munchies hat heute "One BTN Bosses" vorgestellt, ein taktisch komplexes Boss-Rush-Spiel, das ab sofort auf der Wishlist auf Steam zu finden ist. In "One BTN Bosses" tretet ihr gegen epische Kreaturen an, die sie mit ihrem sich ständig bewegenden, ständig angreifenden Raumschiff und einem einzigen Knopf besiegen müssen.

In "One BTN Bosses" werdet ihr in spannende Action gestürzt, bei der scheinbare Einfachheit auf strategische Tiefe trifft. Ein einziger Tastendruck verändert die Bewegung des Raumschiffs. Je länger ihr mit dem Drücken der Taste warten, desto schneller bewegt sich das Raumschiff und schiesst auf den Boss. Klingt einfach genug, wenn man nur nicht den Wellen tödlicher Angriffe der Bosse ausweichen müsste!

In "One BTN Bosses" nehmt ihr an den Galactico Games teil und fliegt euer Raumschiff durch immer schwierigere Bosskämpfe. Auf dem Weg zu Ruhm und Ansehen werdet ihr die dunklen Geheimnisse hinter den RIFTS und andere herzzerreissende Wahrheiten aufdecken.

Während ihr durch die handgefertigte Kampagne mit über 50 verzweigten Levels voranschreitet und die Bestenliste im unendlichen Roguelike-Modus erklimmt, verdient ihr galaktischen Ruhm und schaltet Upgrades frei. Die Upgrades verändern den Angriff und die Bewegung des Schiffes und ermöglichen es euch, euren eigenen Spielstil und eure eigene Taktik zu entwickeln, um die Bosse zu besiegen.