One BTN Bosses: Demo zum SGF

Midnight Munchies gab bekannt, dass die spielbare Demo ihres minimalistischen Bullet-Hell-Spiels "One BTN Bosses" ab sofort verfügbar ist. Neben der Demo, die zum Steam Next Fest erscheint, hat das Indie-Studio enthüllt, dass das Spiel durch den Outersloth-Fonds unterstützt wird, der von Innersloth, dem Team hinter "Among Us", ins Leben gerufen wurde.

In "One BTN Bosses" besiegt ihr mit einem Tastendruck immer schwierigere Bosse. Durch Drücken der Taste könnt ihr Wellen von Kugeln ausweichen. Je länger ihr jedoch wartet, desto schneller schiesst ihr auf den Boss und desto schneller könnt ihr gewinnen.