One BTN Bosses hat ein Release-Termin

Midnight Munchies kündigte heute an, dass ihr herausforderndes Boss-Rush-Spiel "One BTN Bosses" am 6. August für PC über Steam erhältlich sein wird. Das Spiel wird von Outersloth unterstützt, der Finanzierungsinitiative von Innersloth ("Among Us"), die darauf abzielt, Indie-Entwicklern zu helfen, nachhaltig und kostenlos innovative Spiele zu entwickeln.

Nach einer sehr erfolgreichen Teilnahme am Steam Next Fest mit über 15'000 Demo-Downloads bereitet sich "One BTN Bosses" auf seine Veröffentlichung in diesem Sommer vor. Dieses minimalistische Bullet-Hell-Spiel bietet den Spieler*innen eine neue Sichtweise auf das Genre, indem es sie einlädt, zunehmend herausfordernde Bosse mit nur einem Tastendruck zu besiegen.

Während ihr strategisch den Wellen von Kugeln ausweicht, schiesst euer Schiff umso schneller, je länger ihr wartet, um die Richtung zu ändern, und umso schneller gewinnt ihr. "One BTN Bosses" wird mit einer handgefertigten Kampagne starten, die sich über 50 verzweigte Levels erstreckt und eine Geschichte enthält, die sich auf die Rechte der Arbeiter konzentriert. Das Spiel wird auch einen hochgradig wiederholbaren Roguelite-Modus enthalten, in dem ihr völlig kaputte Builds bauen könnt, um die Bosse in kürzester Zeit zu besiegen.