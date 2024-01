Gratis-DLC für One Military Camp

Die Abylight Studios weisen darauf hin, dass eine kostenlose Erweiterung für "One Military Camp" verfügbar ist. Sie hört auf den klangvollen Namen "Commander Goals".

Der "Commander Goals"-DLC für "One Military Camp" enthält über 70 Sekundärmissionen für die Hauptfeatures des Spiels, nämlich Aufbau, Management, Rekrutierung und Gesundheit. Sie bieten unterschiedliche Belohnungen, welche die Kosten der Kampagne gegen Dragan verringern. Die Missionen sind auch im Sandbox-Modus verfügbar, der zehn verschiedene Maps und unendliche viele Variationen bietet.

In "One Military Camp" errichten Spieler ihr eigenes Militärlager, rekrutieren und trainieren Soldaten und entsenden sie auf gefährliche Missionen. Dabei gibt es eine Kampagne voller Humor oder die Sandbox, in der Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. An jede Menge Referenzen zu klassischen Spielen und Filmen wurde ebenfalls gedacht.

"One Military Camp" ist seit 20. Juli 2023 für den PC erhältlich.