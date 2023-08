Abylight Barcelona hat die Post-Launch-Roadmap für "One Military Camp" vorgestellt. Das spassige Base-Building-Spiel ist seit dem 20. Juli für den PC erhältlich.

Das erste kostenlose Update für "One Military Camp" ist bereits da: Es enthält ein frisches Ökonomie-System, neue Geschwindigkeits-Simulation, Bugfixes und mehr. Eine komplette Liste der Patch-Notes gibt es an dieser Stelle. Zudem ist jetzt auch der komplette Soundtrack mit 15 epischen Stücken von Sergio de Prado erhältlich.

Abylights Pläne für "One Military Camp" sind aber noch ambitionierter. Die Post Launch-Roadmap zeigt die Spielmodi, Events und Inhalte, die in den nächsten Monaten dem Spiel hinzugefügt werden. Dazu gehören der Multiplayer-Modus, Commander Goals, Clear Biomes, Halloween-Gegenstände und zwei umfangreiche DLCs.

In "One Military Camp" errichten Spieler ihr eigenes Militärlager, rekrutieren und trainieren Soldaten und entsenden sie auf gefährliche Missionen. Dabei gibt es eine Kampagne voller Humor oder die Sandbox, in der Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. An jede Menge Referenzen zu klassischen Spielen und Filmen wurde ebenfalls gedacht.