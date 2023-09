One More Gate: A Wakfu Legend öffnet am 12. September das Tor

Ankama, das Entwicklungs- und Publishing-Studio hinter dem millionenschweren, transmedialen Franchise "Wakfu" (TV-Serie, Comics und Videospiele), freut sich bekannt zu geben, dass "One More Gate: A Wakfu Legend" am 12. September für PC und Mac erscheint! Die Nintendo Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Versinkt in diesem farbenfrohen Trailer, der im legendären Ankama-Stil animiert wurde und liebevoll die Wurzeln des Spiels illustriert. Begleitet Oropo bei seinem epischen Abenteuer durch die magischen Portale und seht dabei zu, wie er sich immer wieder aufs Neue den Herausforderungen von One More Gate stellt.