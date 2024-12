Playstack revealed One Move Away

Entwicklerstudio Ramage Games und der erfolgreich "Balatro" vermarktete Publisher Playstack haben auf den Game Awards 2024 "One Move Away" präsentiert, ein "erzählerisches Rätselspiel in Ego-Perspektive, in dem du für den nächsten Umzug packst und einen neuen Lebensabschnitt beginnst". Irgendwann 2025 soll der Titel auf unseren Monitoren flimmern und uns das Umziehen nicht nur aus der körperlichen, sondern auch der emotionalen Seite näherbringen. Erscheinen soll das erzählerische Rätselspiel in Ego-Perspektive auf PC und Konsolen. Das auf den ersten Blick wie ein VR-Titel aussehende "One Move Away" präsentiert sich wie folgt:

Über One Move Away

Umziehen ist aufregend!

"Beim Packen geht es nicht nur um Kisten, sondern um Geschichten. Dein Hauptziel in One Move Away ist es, deine Sachen zu packen und in dein Auto zu laden – egal, wie du es schaffst. Ist alles eingeladen, geht es auf die Strasse und eine neue Reise beginnt.

Umziehen ist ganz individuell

Ob du die Kisten lieber sorgfältig stapelst oder einfach schmeisst, in One Move Away packst du so, wie du willst. Ordentlich oder Chaos, was passt, passt – es muss am Ende nur der Kofferraum zugehen!

Umziehen kann emotional sein

Wenn es an die Uni geht, wirst du aufgeregt sein, vor dem Sprung ins Ungewisse liegen die Nerven blank. Der Umzug zurück ins Haus deiner Kindheit hat eher eine stille Melancholie an sich – eine unveränderte Umgebung, die doch irgendwie ganz anders ist.

In One Move Away erlebst du drei miteinander verwobene Geschichten. Jeder Umzug und die Dinge, die du einpackst, helfen dir dabei, die Geschichte dieser drei ausserordentlichen Leben zu verstehen.

Merkmale: