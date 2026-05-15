One Move Away auch für Switch & Switch 2

Publisher Playstack und Entwickler Ramage Games geben bekannt, dass "One Move Away" auch für Switch und Switch 2 erscheinen wird. Zudem nennt man einen Releasetermin für das narrative Knobelspiel aus der Ego-Perspektive.

Demnach wird "One Move Away" ab 28. Mai für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen gibt es offenbar nicht und weitere Umsetzungen des Titels sind auch nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu "One Move Away" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser erklärt uns 48 Sekunden lang in knallbunten Bildern hauptsächlich das spielerische Grundgerüst. Der entspannte Soundtrack passt wunderbar dazu.

"One Move Away" war bei den Game Awards 2024 angekündigt worden.