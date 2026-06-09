One Piece: Grand Gourmet angekündigt

Bandai Namco veröffentlichen am 23. Oktober 2026 die Management-Simulation "One Piece: Grand Gourmet".

An Bord der Baratie Nummer 2 baut ihr gemeinsam mit der Strohhutbande ein Restaurant auf und leitet dieses. Auf einem anfangs einfachen Schiff sammelt ihr Zutaten, kocht Gerichte und passt die Einrichtung an, um euer Lokal zu einem bekannten Ziel auf den Meeren auszubauen.

Mehr als 400 Charaktere aus dem "One Piece"-Universum treten erstmals in Pixel-Art-Optik auf und besuchen euch als Gäste. Sie bringen eigene Vorlieben mit und können im Restaurant interagieren, arbeiten oder spielen. Dadurch schaltet ihr besondere Ereignisse frei.

Mit Sanjis Hilfe kocht ihr Gerichte, die von der Serie inspiriert sind, wie das Water-Water Meat BBQ oder von Teufelsfrüchten beeinflusste Rezepte. Ihr experimentiert mit Zutaten und stellt eigene Menüs zusammen. Wenn euer Restaurant wächst, entdeckt ihr weitere Rezepte und Möglichkeiten auf den Meeren.

Für die Gestaltung stehen euch über 200 Möbel- und Dekorationsobjekte zur Verfügung, die an Orte wie Whole Cake Island oder Egghead angelehnt sind. Mit der entsprechenden Einrichtung zieht ihr verschiedene Charaktere an und macht sie zu Stammgästen.

"One Piece: Grand Gourmet" erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, im App Store und bei Google Play.