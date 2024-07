One Piece Odyssey nun auch für die Nintendo Switch

Nachdem "One Piece Odyssey" im vergangenen Jahr bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erschien, ist es ab sofort auch als Deluxe Edition für Nintendo Switch erhältlich. Diese Edition enthält ausserdem den Bonusinhalt "Reunion of Memories" für das RPG, in dem vom "One Piece"-Schöpfer Eiichiro Oda exklusiv entworfene Charaktere mitspielen.

Die Deluxe Edition enthält zudem zusätzliche Charakter-Outfits wie die Reise-Outfits für die Strohhut-Crew, das Reise-Outfit des Scharfschützen-Königs und die Nintendo Switch-exklusiven "City of Water"-Outfits.

Im Spiel kann jedes Mitglied der Strohhut-Crew mit dessen individuellen Fähigkeiten für Erkundungen oder rundenbasierte Kämpfe mit "One Piece"-typischen Elementen gespielt werden. Mit einem dieser Elemente, dem "Scramble Area Battle-System", können sich Spielende während der Kämpfe durch mehrere Bereiche bewegen, um ihre optimale Strategie auszuspielen. Mit dem "Dramatic Scene-System" ist es ausserdem möglich, Kämpfe zu führen, die an Szenen aus "One Piece" angelehnt sind und bei denen mehr Erfahrungspunkte gesammelt werden können.