One Piece Odyssey: Termin für den "Reunion of Memories"-DLC

Bandai Namco hat einen Releasetermin für den "Reunion of Memories"-DLC für "One Piece Odyssey" verkündet. Demnach können wir uns noch in diesem Monat über die Story-Erweiterung freuen.

Demnach ist der "Reunion of Memories"-DLC für "One Piece Odyssey" ab 25. Mai für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer zu der Erweiterung begleitet die Terminierung.

Den ungefähren Inhalt des DLCs kennen wir übrigens auch: Die Piraten können nach ihrem letzten Abenteuer auf der Insel Waford und in Memoria verschnaufen. Doch am Abend, bevor sie die Segel setzen wollen, erscheint ein geheimnisvolles Mädchen, das wie Lim aussieht. Sie ist in schwarze Kleidung gehüllt, das Gesicht ist verdeckt und sie hält einen schwarzen Würfel in der Hand. Wer ist sie? Die Strohhutpiraten sind gezwungen, nach Memoria zurückzukehren und werden wieder nach Alabasta befördert. Allerdings erscheint es anders als bei ihrem letzten Besuch und der Würfel, den sie zum Entkommen benötigen, ist weg.