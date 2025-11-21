One Piece: Pirate Warriors 4: Jetzt für aktuelle Konsolen verfügbar

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass "One Piece: Pirate Warriors 4" ab sofort auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Ihr könnt "One Piece: Pirate Warriors 4" auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 in verbesserter Grafik, mit schnelleren Ladezeiten und grösseren Gegnerschwärmen erleben. Das Upgrade ist für alle, die das Spiel bereits besitzen, kostenlos. Zudem ersetzt nun die Legendary Edition die bisherige Deluxe Edition. Sie enthält die Ultimate Edition sowie Charakterpass 3.

Die Version für die aktuellen Konsolen erscheint gemeinsam mit Charakterpaket Nr. 7: Zukunftsinsel Egghead, mit dem die folgenden drei Charaktere ins Spiel kommen:

Rob Lucci, der furchtlose CPO-Agent mit seiner erwachten Form

S-Snake, ein Seraphim nach Vorbild von Boa Hancock

Jewelry Bonney, die rachsüchtige Piratin und Tochter von Bartholomäus Bär

Jeder dieser Charaktere bringt ein exklusives, alternatives Kostüm mit sich.

"One Piece: Pirate Warriors 4" ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich.