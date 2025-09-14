Nintendo Switch 2 Version für One Piece: Pirate Warriors 4 angekündigt

Wie wir auf der kürzlich stattgefundenen Nintendo Direct erfuhren, wird "One Piece: Pirate Warriors 4" gemeinsam mit den zuvor angekündigten PlayStation 5 und Xbox Series Versionen auch für Nintendo Switch 2 erscheinen. Wann genau dies passiert, bleibt unklar, allerdings ist die Rede von einem Release im Herbst. Ursprünglich erschien der Anime Hack-and-Slash Titel im März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über One Piece: Pirate Warriors 4

"Die PIRATE-WARRIORS-Serie verbindet erfolgreich die beliebte Animeserie ONE PIECE mit der aufregenden Action der WARRIORS-Serie zu einem weltweiten Phänomen, das sich bereits über vier Millionen Mal verkauft hat!

Erlebe hautnah die Action und bekämpfe Horden von Gegnern, während du mit deinen Verbündeten auf Abenteuer gehst, die direkt aus dem Anime stammen!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 ist die neuste Evolution der PIRATE WARRIORS-Action! Nach dem Motto „ein echtes ONE-PIECE-Schlacht-Erlebnis“ stürzen in diesem Spiel Gebäude bei Kämpfen ein und Angriffe wirbeln Rauch und Staub auf, genau wie in der Welt von ONE PIECE!

Mit brandneuen, bisher nie dagewesenen Elementen, die in den vorherigen Teilen nicht möglich gewesen wären, wird mit dieser Version die Action von PIRATE WARRIORS noch packender!"