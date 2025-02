One Piece: Pirate Warriors 4 auch für PS5 & Xbox Series X

Bandai Namco kündigt Umsetzungen von "One Piece: Pirate Warriors 4" für PS5 und Xbox Series X an. Einen ersten Trailer dazu hat man auch parat.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf die Portierungen von "One Piece: Pirate Warriors 4" für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft eingestimmt. Einen Releasetermin dafür gibt es bisher leider noch nicht, aber es soll schon bald soweit sein.

"One Piece: Pirate Warriors 4" enthält die Kernkomponenten des Musou-Genres und ermöglicht es uns, mit unseren Lieblingscharakteren, Tausende von Feinden durch mächtige Angriffskombinationen und Musou-Attacken zu besiegen. Darüber hinaus bietet "One Piece: Pirate Warriors 4" die neuesten Geschichten, Charaktere und Standorte aus dem One Piece-Anime, inklusive Whole Cake Island.

"One Piece: Pirate Warriors 4" erschien bereits am 27. März 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC.