One Piece: Pirate Warriors 4: Umsetzungen für PS5, Xbox Series X & Switch 2 haben einen Termin

Publisher Bandai Namco und Entwickler Omega Force haben einen Releasetermin für die Next-Gen-Fassungen von "One Piece: Pirate Warriors 4" verkündet. Demnach werden diese sogar noch in diesem Monat verfügbar sein.

Konkret erscheint "One Piece: Pirate Warriors 4" am 21. November auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2. Im direkten Vergleich zu den bisher erhältlichen Konsolenfassungen des Spiels können wir uns auf höher aufgelöste Texturen, eine stabilere Bildrate und kürzere Ladezeiten freuen.

Besagte Umsetzungen von "One Piece: Pirate Warriors 4" waren bereits im September in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"One Piece: Pirate Warriors 4" erschien am 27. März 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC.