Onimusha: Way of the Sword: Atmosphärischer TGS-Trailer

Capcom hat die Tokyo Game Show genutzt, um einen neuen Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" zu zeigen. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über zwei Minuten lang atmosphärische Einblicke in "Onimusha: Way of the Sword" geboten. Der inhaltliche Fokus liegt dabei vor allem auf der Story und dem Gameplay. Der Sound passt ebenfalls wunderbar dazu.

Für alle Spieler, die auf "Onimusha: Way of the Sword" warten, war die gamescom im August ein gutes Pflaster. So gab es in Köln neben einer Demo bereits im Rahmen der Opening Night Live erstes Gameplay zu sehen. Vielleicht folgt ja bald noch ein konkreter Releasetermin.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.