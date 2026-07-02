Onimusha: Way of the Sword erscheint früher

Und nun eine Meldung mit Seltenheitswert: Capcom hat den Release von "Onimusha: Way of the Sword" nämlich vorgezogen. Eigentlich sollte das Action-Adventure am 25. September veröffentlicht werden.

Neuer Erscheinungstermin für "Onimusha: Way of the Sword" ist demnach der 4. September, also satte drei Wochen früher. Eine Begründung dafür gibt man nicht, aber Ende September werden bekanntlich einige Toptitel veröffentlicht, denen man somit aus dem Weg geht.

Erst in der vergangenen Woche war bei einer Spotlight-Präsentation von Capcom ein neuer Übersichtstrailer zu "Onimusha: Way of the Sword" gezeigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Onimusha: Way of the Sword" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung.