Gameplay-Premiere von Onimusha: Way of the Sword

Während der gestrigen Opening Night Live zur diesjährigen gamescom präsentierte Capcom auch erstes Gameplay aus "Onimusha: Way of the Sword". Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns eineinhalb Minuten lang demonstriert, was wir spielerisch von "Onimusha: Way of the Sword" erwarten können. Dabei werden etwa bewegte Bilder vom Kampfsystem gezeigt, aber kurze Story-Sequenzen werden ebenfalls geboten. Unter dem berühmten Strich scheint es so, als hätte Capcom die Reihe in sämtlichen Bereichen fit für die Gegenwart gemacht.

Neuigkeiten zum Releasetermin von "Onimusha: Way of the Sword" gibt es dagegen leider nicht. Das Action-Adventure erscheint demnach immer noch irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.