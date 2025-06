Gameplay-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword

Im Dezember letzten Jahres von Capcom angekündigt, hat "Onimusha: Way of the Sword" nun im Rahmen des Summer Game Fest einen Gameplay-Trailer bekommen. Noch ohne konkreten Release-Termin haben wir inzwischen doch ein besseres Bild davon, was uns in dem für 2026 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S angekündigten Action-Adventure erwartet.

Über Onimusha: Way of the Sword

"Beweise dich in einem blutigen Chaos als herausragender Schwertkämpfer. Erkunde die Edo-zeitliche historische japanische Hauptstadt Kyoto, während sie von bösartigen Wolken aus Miasma verschlungen wird. Jeder Abschnitt ist in Geheimnisse, Gefahren und Intrigen gehüllt. Bekämpfe in einer düsteren übernatürlichen Geschichte Monstrositäten aus der Unterwelt, die als Genma bekannt sind. Folge der Geschichte eines Samurai, der den Oni-Handschuh trägt – ein mystisches Artefakt, das seinem Träger die Macht verleiht, Genma zu töten. In endlosen blutigen Auseinandersetzungen sucht der Protagonist nach seinem Grund zu kämpfen. Welches Schicksal wird ihn am Ende seines Weges erwarten?"