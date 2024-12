Onimusha: Way of the Sword enthüllt

Capcom hat die Gunst der Game Awards genutzt, um "Onimusha: Way of the Sword" vorzustellen. Einen düsteren Trailer zum Comeback der renommierten Serie gab es ebenfalls zu sehen.

"Onimusha" ist tief in der Sengoku-Periode verwurzelt, Japans legendärem Zeitalter der kriegführenden Staaten. Die Serienteile vermischen Geschichte mit japanischer Folklore und erzählen Geschichten von Kriegern, welche die mystischen Kräfte der Oni beherrschen. Diese Helden werden in einen Konflikt mit den Genma hineingezogen, brutalen Monstern, die die Welt erobern wollen. Der Franchise debütierte im Jahr 2001 und zog die Spieler sofort mit seinen überzeugenden schwertbasierten Kämpfen und dem aufregenden „Issen“-Konter in seinen Bann. Die Serie erlangte auch Anerkennung für ihre fesselnden Geschichten, in denen historische Figuren und reale Ereignisse in einem dunklen Fantasy-Setting dargestellt werden. Nachdem "Onimusha" als eines der meistverkauften Spiele von Capcom immer beliebter geworden ist, beginnt nun eine neue Ära.

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint im übernächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.