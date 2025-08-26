Onimusha: Way of the Sword: Frischer Gameplay

Capcom hat neue Gameplay-Impressionen aus "Onimusha: Way of the Sword" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Konkret wird uns hier ein kompletter Playthrough der gamescom-Demo von "Onimusha: Way of the Sword" gezeigt. Dieser hat einen Umfang von etwas mehr als zwölf Minuten und erklärt unter anderem die unterschiedlichen Facetten des kommenden Action-Adventures. Einige Zwischensequenzen gibt es ebenfalls zu bestaunen.

Für alle Spieler, die auf "Onimusha: Way of the Sword" warten, war die gerade zu Ende gegangene gamescom ohnehin ein gutes Pflaster. So gab es neben dieser Demo bereits im Rahmen der Opening Night Live erstes Gameplay zu sehen.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.