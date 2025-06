Onimusha: Way of the Sword soll unzensiert erscheinen

Capcom hat jetzt klargestellt, dass "Onimusha: Way of the Sword" weltweit unzensiert veröffentlicht werden soll. Konkret ist angedacht, dass es keine regionalen Unterschiede geben wird.

Die Information kommt aus einem Interview mit Director Satoru Nihei und Produzent Akihito Kadowaki. Wir sollen demnach die Möglichkeit erhalten, den Gewaltgrad und die Blutdarstellung in "Onimusha: Way of the Sword" individuell anzupassen. Trotzdem verfolgt Capcom die Strategie, weltweit einheitliche Inhalte zu liefern - unabhängig von kulturellen Sensibilitäten oder Alterseinstufungen. Die Figur des historischen Schwertmeisters Miyamoto Musashi soll dabei als zentrale Spielfigur das Gefühl authentisch dargestellter Schwertkämpfe in einem japanischen Dark-Fantasy-Setting transportieren.

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.