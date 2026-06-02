Onimusha: Way of the Sword: Releasetermin durchgesickert?

Es könnte sein, dass der Erscheinungstermin von "Onimusha: Way of the Sword" bereits bekannt ist. Demnach müssten wir uns noch bis September gedulden.

Konkret behauptet der renommierte Leaker Intercelluar, dass "Onimusha: Way of the Sword" am 26. September veröffentlicht wird. Er hatte zuvor bereits korrekte Details zu unangekündigten Ubisoft-Spielen geleakt. Capcom hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert und spricht diesbezüglich nur vom weiteren Jahresverlauf.

Das letzte Lebenszeichen von "Onimusha: Way of the Sword" hatte es im März gegeben. Damals war ein detaillierter Übersichtstrailer zu dem kommenden Action-Adventure veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Onimusha: Way of the Sword" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.