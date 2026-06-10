Onimusha: Way of the Sword: Vollversion wird schwieriger sein

Nach dem Spielen der Demo von "Onimusha: Way of the Sword" wurden vielerorts Zweifel am Schwierigkeitsgrad der kommenden Vollversion laut. Diese hat Produzent Akihito Kadowaki jetzt zerstreut und erklärt, dass die finale Fassung deutlich anspruchsvoller sein wird.

Laut Kadowaki wurde die Demo von "Onimusha: Way of the Sword" nämlich bewusst so gestaltet, dass möglichst viele Spieler einen einfachen Einstieg erhalten. Zudem stammt der gezeigte Abschnitt aus einem frühen Teil der Handlung, während die spielbare Version von Protagonist Miyamoto Musashi schon über zahlreiche Fähigkeiten verfügt, welche teilweise erst gegen Ende der Kampagne freigeschaltet werden. Dadurch konnten Spieler mit einem fortgeschrittenen Charakter gegen frühe Gegner antreten, was den Schwierigkeitsgrad weiter senkte.

Für die Vollversion von "Onimusha: Way of the Sword" verspricht Capcom deutlich stärkere Genma-Gegner und Bosskämpfe. Auch das Verhalten der Gegner soll deutlich herausfordernder ausfallen. In der Demo wurde vor allem kritisiert, dass Feinde in Gruppen oft zu passiv agierten und lediglich begrenzten Druck auf den Spieler ausübten. Kadowaki betonte, dass Gegnerstärke und Bossdesign in der finalen Version besser auf die verfügbaren Fähigkeiten des Spielers abgestimmt sind.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.