Onimusha: Way of the Sword: Termin steht fest

Capcom hat einen konkreten Releasetermin für "Onimusha: Way of the Sword" bekanntgegeben. So wird das Action-Adventure im September erhältlich sein.

Demnach erscheint "Onimusha: Way of the Sword" am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Besagter Erscheinungstermin war vor wenigen Tagen bereits von einem renommierten Leaker genannt worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Schon jetzt ist eine spielbare Demo von "Onimusha: Way of the Sword" für sämtliche Systeme verfügbar. Wer sie spielt, erhält den "Kubi Akari"-Talisman für die spätere Vollversion.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Darin gibt es unter anderem einige packende In-Game-Sequenzen zu sehen.

"Onimusha: Way of the Sword" war bei den Game Awards 2024 erstmals vorgestellt worden.