Onimusha: Way of the Sword: Umfangreicher Übersichtstrailer

Capcom hat einen ausführlichen Übersichtstrailer zu "Onimusha: Way of the Sword" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Onimusha: Way of the Sword" geboten. Dabei widmet man sich in erster Linie der Story, zeigt aber etwa auch einige Kampfsequenzen. Die packende musikalische Untermalung trägt ebenfalls zur Atmosphäre bei.

Capcom verspricht zudem, dass es im Laufe der nächsten Tage weitere Informationen zu "Onimusha: Way of the Sword" geben wird. Gut möglich, dass wir dann einen konkreten Releasetermin für das Action-Adventure erfahren.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.