Onimusha: Way of the Sword: Neuer Übersichtstrailer

Im Rahmen seiner Spotlight-Präsentation zeigte Capcom auch einen längeren Übersichtstrailer zu "Onimusha: Way of the Sword". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Übersichtstrailer zu "Onimusha: Way of the Sword" bietet einen ersten Blick auf Dohatsu-ten, einen furchterregend schnellen und blutrünstigen Genma. Nachdem dieser sich seinen Weg in die Welt der Sterblichen gebahnt hat, kreuzt dieser geflügelte Krieger aus den Tiefen der Hölle die Klingen mit dem Protagonisten Miyamoto Musashi in einem intensiven Bosskampf, der uns um Gnade flehen lassen wird.

Vor etwas mehr als zwei Wochen hatte Produzent Akihito Kadowaki bereits versprochen, dass die Vollversion von "Onimusha: Way of the Sword" schwieriger als die Demo sein wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.