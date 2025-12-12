ONTOS im Ankündigungstrailer

Kepler Interactive und das unabhängige Entwicklungsstudio Frictional Games, bekannt für "SOMA" und die "Penumbra"- sowie "Amnesia"-Reihe, haben heute ihr neuestes Projekt "ONTOS" vorgestellt: einen Sci-Fi-Mystery-Thriller, der nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Mit dem Golden Globe-Gewinner Stellan Skarsgård in den Reihen seines talentierten Casts wurde "ONTOS" als geistiger Nachfolger des von der Kritik gefeierten SOMA. Das erfahrene Entwicklungsteam führt dabei seine immersiven Ankündigungs zu "ONTOS" vor.

In "ONTOS" schlüpft ihr in die Rolle der findigen Ingenieurin Aditi Amani, die das umfunktionierte Mondhotel Samsara auf der Suche nach der Wahrheit über ihren entfremdeten Vater durchstreift. Samsara ist ein riesiges Labyrinth, errichtet auf den Ruinen einer gescheiterten Bergbaukolonie, das es zu erkunden gilt. In jedem Winkel von Samsara steckt eine Geschichte – und hinter jeder Geschichte lauert etwas, das darauf wartet, entdeckt zu werden …

Als Spieler sucht ihr nach nützlichen Gegenständen, bedient komplizierte Maschinen und werdet mit schwierigen moralischen Entscheidungen konfrontiert, während ihr in Samsara auf schreckliche Experimente stösst. Es gibt nicht „die eine Lösung“ für die Hindernisse, die euch in ONTOS erwarten. Ihr müsst euren Verstand und Einfallsreichtum einsetzen, um zu den mysteriösen Antworten zu gelangen und euch den Folgen eurer Entscheidungen zu stellen.

"Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit ist es unglaublich aufregend, ONTOS endlich vorstellen zu können. Dies ist in Bezug auf Umfang, Produktionswert und thematische Ambitionen mit Abstand unser bisher ehrgeizigstes Projekt. Während sich SOMA mit dem Bewusstsein befasste, setzt sich ONTOS mit dem Wesen der Realität auseinander. Ein hochgestecktes Ziel – ja – und auch ein riskantes. Ich glaube jedoch, dass es uns gelungen ist, genau das zu schaffen – ein Spiel, in dem man sich aktiv mit den Geheimnissen der Existenz auseinandersetzen kann. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wie die Spielerinnen und Spieler darauf reagieren werden."

Thomas Grip, Creative Director und Mitbegründer von Frictional Games