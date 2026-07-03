Ontos verschoben

Kepler Interactive und Frictional Games geben bekannt, dass sich der Release von "Ontos" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte der Mystery-Thriller noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Neues Releasefenster für "Ontos" ist das nächste Jahr. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor:

"ONTOS ist unser bislang ambitioniertestes Spiel, sowohl was seine Grösse und seinen Umfang angeht als auch hinsichtlich der Tiefe und Vielschichtigkeit unserer Geschichte und unseres Gameplays. Um diese Vision umzusetzen, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von ONTOS auf das Jahr 2027 zu verschieben. Wir freuen uns darauf, euch bald weitere Neuigkeiten zu ONTOS, unseren Charakteren und unserer Welt mitzuteilen."

"Ontos" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember erstmals vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ontos" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.