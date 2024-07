Operation: Polygon Storm vorgestellt

Untold Tales und das Toxic Studio stellen uns "Operation: Polygon Storm" vor. Den zugehörigen Release Date Trailer bekommen wir ebenfalls schon gezeigt.

Bei "Operation: Polygon Storm" handelt es sich um ein dynamisches Militärspiel, das sich auf schnelles Gameplay und begrenztes Mikromanagement konzentriert. Wir wählen darin eine Mischung aus Militäreinheiten, um den Feind zu besiegen, wobei wir mit verschiedenen Einheitenzusammensetzungen, Synergien, Fähigkeiten und Upgrades experimentieren können. Ziel ist es, am Ende als Meistergeneral strategisch eine Armee aus Infanterie, Panzerung, Artillerie und Luftunterstützung zusammenzustellen und diese in flotten Schlachten einzusetzen.

"Operation: Polygon Storm" erscheint am 12. August für den PC. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch werden am 26. August versorgt.