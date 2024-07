Operation: Tango auch für Switch

Clever Plays kündigt eine Switch-Umsetzung von "Operation: Tango" an. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Operation: Tango" ab 1. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Operation: Tango" handelt es sich um ein kooperatives Spionage-Abenteuer, welches in einer futuristischen High-Tech-Welt angesiedelt ist. In dem Spiel arbeiten zwei Spieler als exklusives Team aus Agent und Hacker zusammen, um weltweit Missionen zu erfüllen. Jeder übernimmt dabei eine spezifische Rolle und arbeitet aus unterschiedlichen Perspektiven an gemeinsamen Zielen, wobei die Kommunikation ausschliesslich über die Stimme erfolgt. Der Titel setzt stark auf Teamarbeit und Kommunikation, um die Bedrohungen gegen die freie Welt zu infiltrieren, auszuspionieren und zu neutralisieren.

"Operation: Tango" ist bereits seit 1. Juni 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.