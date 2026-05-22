OPUS: Prism Peak auch für PS5

Publisher Shueisha Games und Entwickler SIGONO haben eine PS5-Umsetzung von "OPUS: Prism Peak" in Aussicht gestellt. Einen begleitenden Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Demnach wird "OPUS: Prism Peak" irgendwann im weiteren Jahresverlauf auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Ob technische oder inhaltliche Unterschiede zu den anderen Versionen bestehen werden, ist noch unklar. So wären theoretisch etwa spezielle Features für den PS5-Controller denkbar.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf die kommende PS5-Umsetzung von "OPUS: Prism Peak" ein. Darin widmet man sich über eine Minute lang hauptsächlich der Story des Adventures.

"OPUS: Prism Peak" ist seit 16. April für Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.