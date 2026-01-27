OPUS: Prism Peak hat einen Erscheinungstermin

Publisher Shueisha Games und Entwickler SIGONO haben einen Erscheinungstermin für "OPUS: Prism Peak" bekanntgegeben. Demnach wird das Adventure im März erhältlich sein.

Konkret wird "OPUS: Prism Peak" am 26. März veröffentlicht. Als Plattformen gibt man Switch, Switch 2 und den PC an. Über Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen wird gleichzeitig nichts gesagt. Ausserdem ist noch unklar, ob das Adventure eventuell auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen könnte.

Schon jetzt werden wir mit einem Release Date Trailer auf "OPUS: Prism Peak" eingestimmt. Dieser bietet über eine Minute lang in erster Linie sehenswerte Story-Sequenzen.

"OPUS: Prism Peak" war im August 2025 angekündigt worden.