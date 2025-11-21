OPUS: Prism Peak verschoben

Shueisha Games gibt bekannt, dass sich der Release von "OPUS: Prism Peak" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte das Adventure irgendwann in diesem Herbst erscheinen.

Aber keine Angst, ein neues Releasefenster für "OPUS: Prism Peak" nennen die Entwickler gleichzeitig auch. Demnach soll es nun im März 2026 soweit sein. Als Begründung für die zusätzliche Wartezeit gibt es folgendes Statement:

"Da wir uns nun in der Endphase der Entwicklung befinden, haben wir unseren Zeitplan sorgfältig geprüft und beschlossen, den ursprünglichen Veröffentlichungstermin anzupassen, um sicherzustellen, dass das Spiel das von uns angestrebte Qualitätsniveau erreicht. Nach Überprüfung unseres Zeitplans können wir nun bestätigen, dass OPUS: Prism Peak voraussichtlich im März 2026 erscheinen wird. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Wir bedauern die Verzögerung sehr. Wir wissen, dass dies nicht die Nachricht ist, auf die Sie gehofft haben. Wir glauben jedoch, dass diese zusätzliche Zeit uns helfen wird, das Spiel weiter zu verbessern und es näher an die Vision heranzuführen, die wir verwirklichen möchten. Alle bei SIGONO geben ihr Bestes, und wir sind entschlossen, Ihnen OPUS: Prism Peak im März 2026 in seiner besten Form zu präsentieren."

"OPUS: Prism Peak" ist für Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.