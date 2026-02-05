Orbitals: Brandneuer Gameplay-Trailer

Schnappt euch einen Partner und macht euch bereit für ein intergalaktisches Erlebnis der Extraklasse – das von Retro-Anime inspirierte Koop-Abenteuer für zwei Spieler "Orbitals" erscheint diesen Sommer exklusiv für Nintendo Switch 2.

"Orbitals" lädt dazu ein, im Koop-Modus in die Rollen von Maki und Omura zu schlüpfen und gemeinsam in den Weltraum aufzubrechen, um in einem letzten verzweifelten Versuch, ihre Heimat vor einem gefährlichen kosmischen Sturm zu retten. Gemeinsam durchqueren sie gefährliche Höhlen, manövrieren ihr Raumschiff durch riskante Asteroidenfelder, messen sich in einzigartigen Minispielen und überwinden mit Köpfchen jedes Hindernis – und haben dabei jede Menge Spass!