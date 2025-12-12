Orbitals: Neues Koop-Spiel exklusiv für die Switch 2

Auf den Game Awards 2025 wurde "Orbitals" angekündigt, ein intergalaktisches Koop-Abenteuer für zwei Spieler, das in einer brandneuen Retro-Anime-Galaxie spielt und 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

"Orbitals" wird von Kepler Interactive veröffentlicht, dem Publisher und Kreativstudio hinter "Sifu", "Rematch", "Pacific Drive", "Clair Obscur: Expedition 33" und vielen anderen Titeln. Es ist das erste Spiel des Indie-Entwicklers Shapefarm mit Sitz in Mitaka, Tokio. "Orbitals" wurde von Grund auf für asymmetrisches Multiplayer-Gameplay entwickelt und lädt euch dazu ein, sich mit einem Freund zusammenzutun und sich in ein unvergleichliches Erlebnis zu stürzen!