Orbitals: Die Sprecher

Das in Tokio ansässige Entwicklerstudio Shapefarm sowie Videospiel-Publisher und Kreativstudio Kepler Interactive haben heute die internationale Sprachbesetzung für "Orbitals" bekanntgegeben, das intergalaktische Koop-Abenteuerspiel, das am 3. September 2026 exklusiv auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Bei "Orbitals" erwartet euch eine lokalisierte Sprachausgabe auf Englisch, Japanisch, vereinfachtem Chinesisch, Französisch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch, Deutsch und brasilianischem Portugiesisch. Jede Person der Sprachbesetzung wurde sorgfältig ausgewählt, um das spassige Science-Fiction-Abenteuer zu einem noch besseren Erlebnis zu machen und ein brandneues, Retro-Anime-inspiriertes Universum authentisch zum Leben zu bringen. Zur deutschen Sprachbesetzung gehören:

Franziska Friede als Maki, eine willensstarke Mechanikerin und die jüngste Person in der Siedlung.

eine willensstarke Mechanikerin und die jüngste Person in der Siedlung. Tim Knauer als Omura, ein ruhiger Kartograf, der sich oft in seinem eigenen Gedankengang verliert. Omura und Maki wuchsen gemeinsam wie Zwillinge in der Siedlung auf.

ein ruhiger Kartograf, der sich oft in seinem eigenen Gedankengang verliert. Omura und Maki wuchsen gemeinsam wie Zwillinge in der Siedlung auf. Vincent Fallow als Togen, der ruhige und zurückhaltende Anführer der Siedlung.

der ruhige und zurückhaltende Anführer der Siedlung. Anja Topf als Kinakoko , eine laute und ungehobelte Mechanikerin, die ganz freundlich ist ... aber auf die harte Tour!

, eine laute und ungehobelte Mechanikerin, die ganz freundlich ist ... aber auf die harte Tour! K.H. Möller als Jaga, ein legendärer Händler, auf den Maki und Omura bei ihrem Abenteuer treffen.

Zudem besteht die japanische Sprachbesetzung u. a. aus Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda, Tatsuya Kobayashi und weiteren.

"Orbitals" erscheint am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2.