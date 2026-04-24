Orbitals: Kommentierter Gameplay-Trailer

Publisher Kepler Interactive und Entwickler Shapefarm haben einen kommentierten Gameplay-Trailer zu "Orbitals" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über vier Minuten lang detaillierte Einblicke in "Orbitals" geboten. Dabei zeigt man uns unter anderem einige Koop-Abschnitte. Erklärende Kommentare von Creative Director Marcos Ramos und Game Director Jakob Lundgren gibt es obendrauf.

Bei einer Direct-Ausgabe im Februar war ebenfalls ein Gameplay-Trailer zu "Orbitals" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Orbitals" erscheint im Sommer exklusiv für Switch 2.