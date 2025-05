Orcs Must Die! Deathtrap auch für PS5

Robot Entertainment kündigt eine PS5-Umsetzung von "Orcs Must Die! Deathtrap" an. Konkret terminiert ist diese auch schon.

So erscheint "Orcs Must Die! Deathtrap" am 29. Juli auch für PS5. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Fassungen oder Exklusivinhalte ist dagegen bisher noch nichts bekannt.

Bei "Orcs Must Die! Deathtrap" handelt es sich um eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Trap-Defense-Spiel, bis oben hin vollgepackt mit Action. Wir entwickeln uns darin als orkmordender Kriegsmagier über Roguelite-Entscheidungen weiter und machen mit bis zu vier Spielern riesige Horden dem Erdboden gleich.

"Orcs Must Die! Deathtrap" ist bereits seit 28. Januar für Xbox Series X und den PC erhältlich.