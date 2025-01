Order 13: Der Teaser-Trailer

Werft einen ersten Blick auf den Enthüllungs-Teaser zu "Order 13", ein kommendes Simulations-Horrorspiel.

Es fängt ganz einfach an: Ein kleiner Schreibtisch, eine kuschelige Katze und eingehende Aufträge, die erfüllt werden müssen. Doch schon bald werdet ihr in das Lagerhaus hineingezogen - wie bei einer Nachtschicht in einem Amazon-Fulfillment-Center, ganz allein. Je tiefer ihr vordringt, desto mehr verdreht das Lagerhaus die Realität und verwandelt eure ruhige Schicht in einen lebenden Albtraum.