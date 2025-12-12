Order of the Sinking Star im Ankündigungs-Trailer

Arc Games haben heute "Order of the Sinking Star" angekündigt – ein episches, erzählerisch geprägtes Puzzle-Abenteuer mit über tausend handgefertigten Rätseln. Spieler erwartet eine aussergewöhnliche Gruppe von Protagonisten, hunderte Stunden anspruchsvollen Gameplays und eine Reise, die selbst den scharfsinnigsten Verstand herausfordert.

Unter der Leitung von Jonathan Blow, dem Schöpfer der Puzzlespiele "The Witness" und "Braid", entwickelt Thekla, Inc. mit "Order of the Sinking Star" ein riesiges und innovatives Puzzle-Spiel, an dem das Studio seit rund zehn Jahren - seit dem Release von "The Witness" - arbeitet. Millionen von Spielern erhielten bei den Game Awards in einem Ankündigungstrailer exklusive erste Einblicke in das innovative Puzzle-Abenteuer.

"Order of the Sinking Star ist das grösste Spiel, an dem ich je gearbeitet habe, und auch das kollaborativste. s ist eine Art Supercollider des Spieldesigns, der Ideen vieler Designer zusammenführt, um eine Rätsellandschaft zu schaffen, die viel komplexer und weitläufiger ist als alles, was es bisher gab. Wir haben die Grenzen des Möglichen in einem Puzzle-Abenteuer erfolgreich ausgedehnt. Das Spiel ist einfach unglaublich komplex und vielschichtig, und ich kann es kaum erwarten, mehr zu zeigen, während wir auf den Start in 2026 zusteuern. Das Spiel enthält Designbeiträge von Alan Hazelden (A Monster's Expedition), Sean Barrett (Promesst), Jonah Ostroff (Heroes of Sokoban), Zach Polansky (Enigmash), Patrick Traynor (Patrick's Parabox), Marc ten Bosch (Miegakure) und mehreren anderen."

Jonathan Blow, Gründer von Thekla, Inc

"Die Ankündigung von Order of the Sinking Star ist ein grosser Moment für uns, für Jonathan und sein Team – sie bedeutet ein aufregendes Jahr für uns alle. Es ist eine Ehre, Jonathan dabei zu unterstützen, sein bisher ehrgeizigstes Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, denn wir sind überzeugt, dass Order of the Sinking Star das führende und innovative Puzzle-Abenteuer dieser Generation sein wird. Mit der heutigen Ankündigung geben wir nur einen ersten Vorgeschmack auf das, was wir für das kommende, für uns wegweisende Jahr geplant haben."

Yoon Im, CEO von Arc Games

"Order of the Sinking Star" erscheint 2026 für PC. Weitere Plattformen und der genaue Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.