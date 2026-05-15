Publisher Arc Games und Entwickler Thekla kündigen an, dass "Order of the Sinking Star" auch für Switch 2 erscheinen wird. Einen begleitenden Trailer hat man auch parat.

Demnach wird "Order of the Sinking Star" im weiteren Jahresverlauf nicht nur für den PC, sondern auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Jonathan Blow, Gründer von Entwickler Thekla, hebt gleichzeitig hervor, dass vor allem die Portabilität der Switch 2 auch mal zu einer kurzen Knobel-Sitzung zwischendrin einlädt.

Einen ausführlichen Trailer zur Switch-2-Version von "Order of the Sinking Star" gibt es ebenfalls zu sehen. Darin macht man uns fast zweieinhalb Minuten lang mit der Story vertraut und erklärt das spielerische Grundgerüst.

"Order of the Sinking Star" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember erstmals vorgestellt worden.